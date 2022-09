Milinkovic riabbraccia la Lazio in anticipo: buona notizia per Sarri

ROMA - Torna anche Milinkovic, sano e salvo rispetto a Ciro. Salterà la partita con la Norvegia prevista domani sera. E’ una buona notizia per Sarri, riavrà Sergej alla ripresa, è fissata tra 24 ore a Formello . Milinkovic è integro, è solo squalificato, ha beccato un giallo sabato contro la Svezia (4-1 per la Serbia). Nella Nations League bastano due gialli per far scattare lo stop, così è stato. Il Sergente, sotto diffida, era partito titolare contro la Svezia, ha giocato da mezzala destra nel 3-5-2. Riaverlo a Roma fresco è una manna considerando le condizioni di Immobile, in dubbio con lo Spezia. Sarri aveva perso Lazzari, ha perso Casale (almeno 20 giorni di stop), il suo stop limita il turnover in difesa. Sono rimasti Patric, Romagnoli e Gila tra i centrali. Radu e Kamenovic (che Sarri considera più centrale che esterno) stanno facendo numero. Anche Basic e Zaccagni erano reduci da problemi muscolari, sono risolti considerando le loro presenze in campo nella scorsa settimana. Sarri si consola con Pedro, per un mese e mezzo è stato tormentato da problemi alle caviglie (prima la destra, poi la sinistra). In settimana si è allenato a pieno regime.

Mondiale

Milinkovic ha salutato la Serbia, la ritroverà a novembre per il Mondiale. Ha parlato al termine della partita con la Svezia: «Siamo entrati subito in partita, volevamo vincere. È stata la nostra ultima sfida in casa prima del Mondiale, questa era una motivazione ancor più grande che ci ha spinto alla vittoria». La Svezia è passata in vantaggio, poi sono arrivati i gol di Mitrovic (3) e Lukic. Milinkovic ha beccato il giallo al minuto 67’: «Loro hanno segnato un gol letteralmente dal nulla, poi abbiamo preso il comando e abbiamo continuato a giocare in modo ancora più forte. Abbiamo creduto in noi stessi, così siamo riusciti a ribaltare la situazione e a conquistare la vittoria».

La ripartenza

Milinkovic adesso è atteso dalle 12 partite pre-Mondiali da vivere con la Lazio. Riparte dai cinque assist sfornati in 7 partite di campionato, dal gol segnato alla Cremonese. Aveva colpito anche a Herning, nel giorno del crollo. Sarri si affida sempre più a lui per continuare la corsa Champions. Si rigiocherà a ritmi serrati e non sarà facile concedere riposo al Sergente. Ecco perché è un bene che si sia risparmiato un’altra partita con la Serbia. Tutti non vedono l’ora di rivedere il Sergej-show.