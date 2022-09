Lazio, i tifosi sui social: “Immobile non va rischiato!”

ROMA - Prudenza, prudenza e prudenza. Pure i tifosi della Lazio invocano calma intorno alle condizioni di Ciro Immobile. L’edema al bicipite femorale della coscia destra non si è riassorbito, giovedì giornata cruciale con una nuova risonanza magnetica. Spezia sì o no? Il giocatore è più fuori che dentro, ma non ha ancora alzato bandiera bianca. E da giorni sui social i laziali sperano che non venga rischiato. Guai a perderlo per troppo tempo visto il calendario fittissimo che prevede 12 partite, tra Serie A e Europa League, sino al 13 novembre. “Non rischiamo Immobile, ci serve per le prossime partite. Con lo Spezia largo a Felipe o Cancellieri”, si legge tra i commenti sui social.

La voce dei tifosi su Immobile

Nessuno vuole che i tempi vengano forzati. Pure i tifosi, che vorrebbero sempre l’iper bomber in campo a far gol a raffica, predicano prudenza. “Ciro è troppo importante, farlo giocare con lo Spezia visto il problema è un rischio che non possiamo permetterci. Se va fuori due mesi chi gioca?”. Bella domanda, verrebbe da dire. Il dibattito si sposta su chi far giocare prima punta. Chi come vice Immobile? Un tifoso spiega: “Ma Cancellieri non è stato preso per fare anche la prima punta? E allora che giochi”. Tutti o quasi dalla parte dell’ex Verona: “Se non gioca quando Immobile è fuori, quando lo vede il campo?”. Messaggi a Sarri. Nelle prossime ore la verità.