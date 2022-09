Lazio, il punto sugli infortunati: Lazzari ci prova

ROMA - Manuel Lazzari ci prova per la partita contro lo Spezia. Si è fatto male lo scorso 11 settembre: stiramento di primo grado e 20 giorni di stop. Ne sono passati 18, gli ultimi esami hanno evidenziato un miglioramento. Nel pomeriggio proverà in campo e cercherà di strappare almeno una convocazione per il match di domenica all’Olimpico.

Niente rischi

In infermeria ci sono Casale e Immobile. Il difensore rischia di restare fuori per altri 20 giorni, Ciro invece scalpita per rientrare il prima possibile. Servono altri esami, ma il suo edema indica la via della prudenza. Niente rischi per domenica. Ieri in campo non si sono visti Gila, Vecino e Milinkovic. I primi due hanno giocato martedì con le loro nazionali, il Sergente ha ricevuto un permesso per fare ritorno in Serbia (motivi familiari, è scomparsa la nonna).