Partita della Pace, Lotito e Immobile: “Ispirati da Maradona”

ROMA - “We Play For Peace”. Messaggio chiaro che titola la Partita della Pace, in programma il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Tutti uniti per dire no alla guerra, tutti uniti per ricordare il grande Diego Armando Maradona. E tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione, c’erano anche Ciro Immobile e Claudio Lotito. Il bomber, che sarà capitano insieme a Ronaldinho della squadra ‘Resto del Mondo’, ha commentato: “Sono felice che Papa Francesco abbia scelto il calcio per mandare un messaggio così importante. Sono orgoglioso di essere capitano di una delle due squadre e di mandare un messaggio così forte. In più ci sarà l’occasione per salutare un ex capitano di una squadra che per noi che vogliamo fare questo sport è stato una fonte di ispirazione, ovvero Maradona. Faremo entrambe le cose e sperano che ci siano tante persone a vederci".