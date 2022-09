Lazio, Lotito punge gli ex: "Chi lascia il club non riesce a ripetersi"

ROMA - Claudio Lotito elogia Ciro Immobile e lo spirito creato all'interno della Lazio. Nell'ambito della tavola rotonda “La sfida per un nuovo presente inclusivo e sostenibile”, il patron dei biancocelesti ha parlato di tutti i calciatori che negli anni hanno lasciato il club. E che secondo lui non sono riusciti a ripetersi. “Come mai i giocatori della Lazio quando vanno via non fanno più bene? Perché da noi fanno parte di una grande famiglia, dove sono preservati. Se vai in una società dove esiste solo l’interesse materiale ed economico, tutto cambia”.