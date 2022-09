Bruscolotti attacca Cassano: "Noi scappati di casa, lui dal manicomio"

NAPOLI - "Maradona vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa", queste le parole di Antonio Cassano che hanno scatenato una vera e propria bufera. Dopo Renica è lo storico capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti ad attaccare l'ex calciatore dai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Una risposta dura da parte di uno dei protagonisti di quel tricolore vinto al fianco del Pibe de Oro: "Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente".