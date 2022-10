Lazio-Spezia in nome di Maestrelli: ecco le iniziative

ROMA - Sarà un Lazio-Spezia speciale che darà il via alle celebrazioni per il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli. Il grande allenatore che ha vinto il primo scudetto biancoceleste, il prossimo 7 ottobre, avrebbe compiuto 100 anni. In questo giorno speciale (venerdì prossimo), presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, ci sarà un evento in sua memoria. Ma i festeggiamenti partiranno domenica all’Olimpico.