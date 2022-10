Lazio, finalmente una difesa di ferro: ecco il dato record

I numeri in difesa

La Lazio ha subìto 5 gol in 8 partite. Stesso rendimento avuto solo in altre otto occasioni. Spicca l’annata del primo scudetto (1973/1974), ma non quella del trionfo del 2000. E non prendeva 5 reti in 8 match dal 2001/2002. Ad oggi quella biancoceleste è la seconda miglior difesa della Serie A, fa meglio solo l’Atalanta con 3 gol incassati. Un netto passo avanti rispetto allo scorso anno. Romagnoli dirige, Provedel para, Patric è cresciuto in maniera esponenziale. E poi Gila sembra il giusto sostituto che dà garanzie nonostante sia da poco arrivato e la giovane età. Ora avanti così.