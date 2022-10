Lazio, la forza dei tifosi in trasferta: i numeri per Graz e Firenze

ROMA - La Lazio non sarà sola nelle due prossime trasferte. Europa League e campionato, Graz e Firenze: i tifosi pronti a due viaggi per stare vicini alla squadra. In Austria domani la squadra di Sarri potrà contare sul supporto di 925 tifosi. E contro la Fiorentina settore ospiti esaurito: 1800 sostenitori biancocelesti. Al Franchi al momento non sono previsti ulteriori tagliando in vendita.