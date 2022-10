Lazio, il primo allenatore di Milinkovic: “Bambino sognatore, amava il basket”

ROMA - Alle origini di Sergej Milinkovic-Savic. Ai microfoni di Kronen Zeitung, il primo allenatore del centrocampista della Lazio, il signor Reinhard Holzschuster, ha raccontato il piccolo Sergente quando giocava nel settore giovanile del Grazer Athletiksport-Klub. A Graz ha iniziato la sua avventura calcistica quando suo padre Nikola vestiva la maglia del club austriaco: “Sergej era un bravo bambino. Era sempre il più giovane, ma sempre il più alto. Me lo ricordo un po' infantile e sognatore. Non era certo il più ambizioso a quei tempi. Di lui mi ricordo che non era mai triste quando lo mettevo in panchina o quando lo sostituivo”, le parole di Holzschuster.