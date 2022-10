Lazio, Tare: "La squadra può fare di più. Ora conta una sola cosa"

GRAZ - "Sottovalutare l’avversario è stato un grande errore, per far crescere la nostra mentalità servono anche passaggi a vuoto. Stasera serve tanta determinazione, ma anche volontà di vincere. Questa partita è fondamentale per la classifica. Al ritorno abbiamo possibilità di due partite in casa e li dobbiamo giocarcela”. Igli Tare ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Sturm Graz. Va cancellata la figuraccia con il Midtjylland, vanno presi punti fondamentali per il girone.

Le parole di Tare

"Lo scudetto? Questa squadra può fare e dare di più, una dichiarazione del genere significa che ha pressione dalla squadra e dall’ambiente e ha fatto bene a dire così Sarri. É presto per dare un giudizio sulla squadra. Abbiamo esempi di squadre blasonate nel nostro campionato. Adesso conta solo dare continuità, non dobbiamo sbagliare in Europa e nemmeno in campionato la strada è lunga. Dei nuovi chi ha fatto meglio? Romagnoli non è una novità, Gila e Casale hanno fatto bene gli altri devono avere minuti in più. C’è ancora da fare a questo si riferiva Sarri ieri”.