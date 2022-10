Pagelle Sturm Graz-Lazio: Milinkovic esagera, Romagnoli non sbaglia

La Lazio è lenta, perde tanti palloni, subisce il ritmo superiore e la disposizione tattica degli austriaci. Non basta la pressione degli ultimi minuti, con l’uomo in più. Troppo poco per vincere.

Provedel 7



Brividi iniziali: un errore in uscita e un altro in palleggio, ma nel primo tempo piazza tre parate decisive su Boving, Ajeti e Stankovic. Dopo l’intervallo altro intervento efficace, smanacciando un tiro cross diretto in rete.



Hysaj 6



Rischia il giallo in avvio, accompagna poco l’azione, ma tiene bene e controlla. Ripresa in crescendo a sinistra. Lancio per il gol di Immobile cancellato dal Var.



Gila 6,5



Il duello con Ajeti non conosce pause. Scatti, spinte, combattimento su ogni pallone.



Patric (30’ st) 6



Prende un’ammonizione, tiene a stento la velocità di Fuseini.



Romagnoli 7



Calma olimpica, intelligenza super. Non sbaglia un pallone, governa la linea arretrata, mai scomposto.



Marusic 6



Non attacca, ma dietro piazza una diagonale decisiva, anticipando Boving di un soffio.



Lazzari (1’ st) 6



Ci prova, non ci riesce. Nel tentativo di sfondare, esita rinunciando al cross. Di solito, in un finale caotico, è meglio mettere la palla in area.