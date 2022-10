La Lazio celebra i 100 anni di Maestrelli: l’uomo fatto leggenda

Il mito di Maestrelli

Un giorno speciale per ricordare l’allenatore del primo scudetto della Lazio, il grande Tommaso, volto di quella banda di scalmanati diretti magistralmente in quel trionfo del ’74. Questa mattina (ore 11,30) nella Sala della Protomoteca del Palazzo Senatorio, in Campidoglio, verrà celebrato a cento anni dalla sua nascita. La cerimonia è stata organizzata dalle sezioni Ciclismo e Motociclismo della Lazio, dalla redazione di Lazialità, dal Centro Studi Millenovecento, da Regione Lazio e Roma Capitale.