Suor Paola e la sciarpa della Lazio alla Ferilli: “Da scomunica…”

ROMA - Suor Paola e le Sister Football Team al programma ’Tù Sì Que Vales’. Grande partecipazione delle sorelle che giocano a calcio (con la maglia della Lazio) per solidarietà e beneficenza sponsorizzate dalla religiosa tifosa dei colori biancocelesti. Partita in studio con i giudici, poi il regalo al triplice fischio. Proprio Suor Paola si rivolge a Sabrina Ferilli: “Ho qualcosa per te…”. La giudice e l’attrice ammette: “Ho paura…”. E Suor Paola tira fuori una sciarpa della Lazio e la mette al collo di Sabrina, nota tifosa della Roma. Che risponde in maniera ironica: “Questa è una cosa pesante, è da scomunica! Quale colore mi sta meglio? Ognuno ha i suoi credi. Comunque ce la leviamo subito”. Finisce tutto in una bella risata e gli applausi del pubblico.