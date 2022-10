Lazio, la probabile formazione anti-Fiorentina: Sarri ha tutti a disposizione

FORMELLO - Maurizio Sarri può sorridere, mattinata di rifinitura in vista della Fiorentina con tutti i giocatori a disposizione. Alessio Romagnoli è sceso regolarmente in campo dopo i fastidi gastrointestinali post trasferta di Europa League. L’ex Milan ha risposto presente e domani sera al Franchi si metterà al solito posto. Vicino a lui ci sarà Patric. Ok anche Casale, rientrato da ieri in gruppo dopo l’infortunio muscolare. Tutto ok per Gila: nessuna lesione, si è allenato con il resto del gruppo ed è a disposizione.