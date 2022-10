Lazio, Sarri: "Innamorato di questa squadra, vi spiego i motivi"

Le parole di Sarri

"Vecino era una necessità in quel ruolo. Marcos Antonio non fa i 90’ da gennaio, impensabile portarlo oltre i 60’. Avevo parlato anche con Luis Alberto: a secondo dell’andamento della partita avrei messo uno dei due in regia. Higuain ha fatto due gol ultimamente, ci sta che non si ritiri. Immobile è speciale per l’atteggiamento oltre i numeri. Umile, disponibile. Capisco perché il popolo laziale sia innamorato di questo ragazzo. Per una allenatore è un piacere averlo nello spogliatoio. Questo è un gruppo, a prescindere dalle battute di arresto, che ti fa innamorare. Lavorano, ti vengono incontro. La mentalità va aggiustata un po’. L'Europa League? Pensavamo di essere in un girone normale, invece è forte. Lo Sturm è in lotta per il campionato con il Salisburgo. Ha fatto percorsi Champions. Il Midtjyland sono una sorpresa in positivo. Il girone sembrava scritto tra noi e il Feyenoord, invece è d’inferno e ci terrà lì sino all’ultima partita”.