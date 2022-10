Lazio, le condizioni di Marusic dopo il colpo alla testa

ROMA - “Le notizie riguardanti Marusic sono buone. Ha avuto una contusione cranica importante, abbiamo così deciso di eseguire degli accertamenti clinici che hanno dato esito negativo. Adam sta bene, c’è stato un attimo di paura e per questo abbiamo deciso di effettuare i vari esami. Un incidente simile gli era accaduto già un mese fa, lui non si tira mai indietro, ma questa sera abbiamo deciso di svolgere comunque alcuni esami a scopo precauzionale”. Ha parlato così il dottor Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel nel post match tra Fiorentina e Lazio. Il terzino è uscito in lacrime dopo uno scontro, testa contro testa, con Nico Gonzalez. Le prime preoccupazioni dei compagni e panchina sono subito scivolate via. Adam è pronto a mettersi a disposizione già per la gara con lo Sturm Graz.