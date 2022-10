Lazio, Signori e il messaggio a Immobile: “Ben arrivato!”

ROMA - Trecento partite in A e 188 gol. Ciro Immobile è entrato nel club dei migliori 10 bomber di sempre del calcio italiano, ha agganciato Signori, Del Piero e Gilardino. Proprio Beppe gol, su Instagram, ha celebrato l’attaccante della Lazio: “Ben arrivato Immobile ai 188 gol in Serie A. Ti auguro di farne ancora tantissimi e complimenti per quello che stai facendo con questa maglia”. Messaggio pieno di affetto. Ciro non si vuole mica fermare. Solo Nordahl e Meazza hanno segnato di più avvicinandosi o centrando le 300 gare in campionato (Nordahl 225 gol in 291 partite, Meazza 201 colpi). La Lazio si gode il bomber e i tifosi sotto il post di Signori si sono scatenati esaltando il passato e il presente di questa storia biancoceleste. E nelle storie Instagram Ciro ha risposto a Beppe: "Grazie, essere lì con te è un onore".