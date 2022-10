Sarri furioso: "Lotito si cerchi un altro allenatore". Poi spiega il motivo

ROMA - Un punto in tasca, zero gol subiti per la quinta partita consecutiva e l'infortunio di Immobile. Maurizio Sarri commenta lo 0-0 della sua Lazio contro l'Udinese ai microfoni di Dazn: "La partita si è messa così dopo il ko contro Immobile. Sono piccole difficoltà, bisogna andare oltre. Oggi siamo incappati nel peggior avversario possibile quando hai giocatore tre partite in sei giorni. L’Udinese è fisica e il terreno è ingiocabile. Il problema è diventato grosso. Si gioca troppo in generale, questo è evidente”.

Le parole di Sarri nel post Udinese

“Senza Immobile ci abbiamo giocato anche senza lo scorso anno. Anche abbastanza bene. Poi quando si parla di certi giocatori, come Ciro, diventa difficile riuscire a sostituirli senza effetti negativi. Hanno numeri troppo impattanti. Le sue sensazioni? Bisogna far passare 48 ore e si vedranno le condizioni. Il condizionamento del campo è enorme. Avevamo preparato alcune uscite palla al piede, poi al riscaldamento abbiamo annullato tutto. Non so cosa farà Lotito, se il terreno è questo deve prendere un altro allenatore. Qui non si può giocare, andremo altrove. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi a terra. Così le condizioni non sono per me”.