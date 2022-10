Lazio, Immobile ko: il messaggio sui social che carica i tifosi

ROMA - Ciro Immobile guarda con speranza al recupero. L'infortunio muscolare di ieri, capitato nel match contro l'Udinese, lo terrà fuori per qualche settimana. Da valutare le sue condizioni, mercoledì con dei controlli clinici se ne saprà di più. Ma Ciro, indomabile pure lontano dal campo, non molla mai. Con la testa è già proiettato alle prossime partite da giocare. E su Instagram ha scritto il messaggio per tifosi e squadra: "Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi". Battagliero da sempre. Sarri lo aspetta, i compagni lo stesso. E i tifosi, ammutoliti alla mezz'ora della partita con l'Udinese mentre vedevano il capitano e leader uscire disperato, non vedono l'ora di esultare di nuovo con lui. In queste ore l'amore dei laziali, sui social, si è fatto sentire. E Ciro ha voluto ringraziare tutti.