Lazio, alla festa di Marusic spunta un grande ex biancoceleste

ROMA - Adam Marusic ha festeggiato i 30 anni a casa. Una festa tra amici e qualche compagno di squadra per celebrare il suo giorno speciale e non solo. La compagna Milica è in dolce attesa e durante la serata, insieme ad Adam, hanno svelato il sesso del bambino: sarà femmina. Alla festa hanno partecipato Radu, Milinkovic, Basic, Kamenovic, l’ex Dusan Basta e un invitato speciale: Alen Boksic. Il bomber croato, che ha vestito la maglia della Lazio tra il 1993 e il 1996 e poi tra il 1997 e il 2000, è quasi irriconoscibile. Barba e capelli lunghi, ma l’espressione, quella no, non è cambiata. Boksic è uno dei miti della Lazio a cavallo tra gli anni novanta e duemila. Niente profili social, qualche apparizione fugace come quella al compleanno di Marusic. I tifosi si sono scatenati sui social quando lo hanno riconosciuto dalla foto. Boksic è sempre nei cuori dei laziali. E vederlo "a contatto" con tanti giocatori biancocelesti fa un certo effetto.