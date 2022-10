Lazio, Sarri studia il tridente senza Immobile: prime prove

ROMA - Sette partite senza Ciro Immobile, infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra (lesione di secondo grado), da giocare fino alla sosta per il Mondiale. E Maurizio Sarri studia le soluzioni. O meglio, quelle le ha già in testa, ora è tempo di provare, fare esperimenti. La settimana senza impegni di coppa aiuta. Oggi doppia seduta, chiamato in prima squadra anche il baby Crespi , attaccante della Primavera.

Le prove senza Immobile

In mattinata Sarri ha provato due tridenti. Il primo con Felipe Anderson, Crespi e Pedro. L’altro con Romero, Cancellieri e Zaccagni. Sono studi, esperimenti. Per l’Atalanta c’è in vantaggio Felipe Anderson falso nove con Pedrito e Zaccagni sulle fasce. Stesso attacco visto contro l’Udinese una volta uscito Immobile per infortunio. C’è tempo prima di partire per Bergamo. A riposo Patric e Radu. Lavoro differenziato per Marcos Antonio. Senza Immobile servirà l’aiuto di tutti, Sarri punta su questo. Con l’Atalanta è un match che vale tantissimo.