Lazio, Sarri e il pensiero tridente: ecco i dubbi per l’Atalanta

FORMELLO - A due giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta è quasi terminato il tempo degli esperimenti in casa Lazio. Immobile out, tornerà a gennaio. Sarri in una settimana senza impegni di coppa ha approfondito il discorso vice Ciro. Felipe Anderson sembra il favorito per fare il falso nove domenica alle ore 18. Provato anche Cancellieri (come accaduto dal ritiro di Auronzo in poi), ed è sempre in piedi l’opzione Pedro nonostante lo scorso anno non abbia convinto in quella porzione di campo. Lo spagnolo ha comunque fatto l’attaccante in carriera anche con Sarri al Chelsea.