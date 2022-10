Lazio in festa per Radu: ecco gli auguri di società e tifosi

ROMA - Stefan Radu compie 36 anni e dal 2008 festeggia il suo compleanno con indosso la maglia della Lazio. Icona e colonna di una squadra che riconosce nel Boss uno dei punti fermi. In questa stagione non ha ancora messo piede in campo in Serie A. In Europa League due presenze e 67’. Sarri lo apprezza senza dubbio, ma vanno fatti i conti con l’età. Di certo come uomo spogliatoio è imbattibile. La Lazio gli ha fatto gli auguri sui social con un post speciale. Sotto, tra i commenti, i tifosi si sono scatenati augurando buon compleanno a Stefan, da 14 stagioni biancoceleste. Potrebbe essere il suo ultimo anno. Già ad Auronzo parlava così: “Ho deciso di smettere al termine della stagione, questa sarà la mia ultima annata da calciatore. Dopodiché appenderò gli scarpini al chiodo e chiuderò con il calcio giocato. Sono felice di poter concludere la carriera alla Lazio e ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile”. C’è tanto ancora da giocare.