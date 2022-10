Jessica Immobile e la dedica al suo Ciro: “Con te non ho mai paura”

ROMA - Uniti più che mai, Ciro e Jessica Immobile. In questi giorni hanno festeggiato la nascita dell’ultimo arrivato in casa: Andrea. E la moglie del bomber della Lazio ha voluto dedicare bellissime parole d’amore alla sua dolce metà: “A te che non ci hai lasciati soli un minuto. Non ho parole per descrivere quanto ti amo. Mi fai sentire sempre protetta, sempre al sicuro. Grazie a te tutte le mie paura vanno via. Grazie per come mi fai sentire sempre amata. Sei la mia vita. Ti amiamo tanto”. Una dedica speciale postata su Instagram. Poi la risposta di bomber Ciro: “Siete tutta la mia vita, io vivo per voi. Grazie a te che hai reso possibile tutto questo con il tuo coraggio e la tua forza. Ti amiamo super mamma”. Immobile, lontano dai campi per via dell’infortunio, si è rifugiato in famiglia. Coccola Andrea e gli altri figli senza mai dimenticarsi della sua amata Jessica.