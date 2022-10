Lazio, Milinkovic: "Con Sarri ora siamo cresciuti. Io al top? Non parlo..."

BERGAMO - Altra prestazione sontuosa di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio si è aggrappata a lui, determinante ancora una volta anche senza segnare o sfornare assist. I biancocelesti vincono 2-0 contro l'Atalanta e il Sergente, ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: "Giocare con la fascia mi dà motivazioni in più, ma meglio quando c’è Ciro. Sarà orgoglioso di noi. Ha scritto subito, nemmeno siamo rientrati negli spogliatoi e già aveva scritto un messaggio. Ha detto che abbiamo fatto una bella partita. Portiamo a casa tre punti meritati. Un anno e mezzo di Sarri ora si vedeno, all’inizio era dura. Lui ci aiuta tanto e siamo cresciuti pure in difesa. Parte tutto da dietro, sono contento della squadra e del risultato. Non abbassiamo la testa, andiamo avanti. Non mi piace parlare di me, altri lo fanno. Io cerco di andare avanti e di fare del mio meglio".