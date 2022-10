Lazio, Signori esalta Sarri: "Un tecnico che fa la differenza"

"Io con Sarri? Il suo gioco favorisce gli esterni"

Signori, che con la maglia della Lazio ha vinto per tre volte la classifica dei marcatori, punta alla qualificazione in Champions League. "Ora la Lazio non deve prefissarsi nessun obiettivo. Si dice così, bisogna vedere di volta in volta cosa succede. La qualificazione in Champions comunque sarebbe un traguardo importante da raggiungere”. L'ex attaccante biancoceleste ha segnato valanghe di reti (127 in totale con la maglia della Lazio). Molti sono pronti a scommettere che nel gioco di Sarri, si sarebbe trovato alla perfezione. "Non lo so, ognuno ha giocato nella sua epoca. Sicuramente Sarri propone un calcio propositivo con i suoi esterni d’attacco”.