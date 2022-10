Lazio, la difesa punta il record del ’98: ecco chi c’era

ROMA - La Lazio imbattuta in difesa da sei partite di fila. Provedel non prende gol dopo aver sfidato Verona, Cremonese, Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta. Ora si punta al record di 7 match senza incassare reti, record della squadra di Eriksson nella stagione 1997/1998. Tra il febbraio e il marzo ’98 i biancocelesti subiscono zero reti con Bari, Inter, Atalanta, Roma, Sampdoria, Piacenza e Udinese. Imbattibilità che cade solo il 5 aprile con la sconfitta per 1-0 contro la Juve. Ma chi c’era in quella formazione?

Da Nesta a Romagnoli: oggi si cerca il record

In quella Lazio la difesa è comandata da Marchegiani. Ora Provedel punta proprio al record dell’imbattibilità del portiere del secondo scudetto. La linea titolare composta da Pancaro, Lopez, Nesta e Chamot. A volte Eriksson alterna Negro con Pancaro o Lopez (il difensore riesce ad interpretare bene sia il ruolo di terzino che quello di centrale) e Favalli sulla corsia mancina al posto di Chamot. Con la Roma, nel derby vinto per 2-0 con i gol di Boksic e Nedved, in campo c’è una difesa a 4 composta da Pancaro, Nesta, Negro e Favalli. Oggi Sarri si affida a Lazzari e Marusic sulle fasce. Al centro Romangoli è l’intoccabile, Casale e Patric si giocano il posto di secondo centrale. Poi ci sono Hysaj e Gila, elementi fondamentali per dare fiato ai titolarissimi. Con la Salernitana due obiettivi: vincere e non prendere gol per eguagliare quel record di 7 partite senza mai incassare. Missione possibile.