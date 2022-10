Lazio, c’è il Midtjylland: ecco i cambi che ha in mente Sarri

ROMA - Inizia un altro periodo no stop. Da domani al 13 novembre il calendario porta in programma Midtjylland, Salernitana, Feyenoord, Roma, Monza e Juventus prima dello stop per il Mondiale. Così Maurizio Sarri pensa a qualche cambio per la sua Lazio. Prime riflessioni su chi mandare in campo contro i danesi giovedì all’Olimpico. Provedel ancora confermato, Maximiano non è al meglio per problemi di borsite. In difesa possibile nuova linea: Lazzari squalificato, c’è Hysaj. Sperano Patric e Gila con Marusic confermato a sinistra.