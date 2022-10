Lazio, Luis Alberto ricompare e si candida

ROMA - Non sa stare ai bordi del campo, il Mago acciaccato e/o imbronciato. Reclama il posto fisso, è maltollerante al ruolo part-time. Improvvisamente sono rispuntati dolori: «Abbiamo avuto Luis Alberto un po’ acciaccato e visto il risultato ho preferito tenerlo fermo e vedere se si risolve questo piccolo acciacco», è stata la rivelazione-giustificazione di Sarri in merito al mancato ingresso di Luis a Bergamo. Lunedì s’era vociferato che fosse alle prese con una contusione ad un fianco, poi ad un’anca. Non s’era visto in campo. Gli sarebbe stato prospettato un controllo clinico, non l’avrebbe ritenuto necessario. Luis, d’incanto, ieri pomeriggio è uscito dagli spogliatoi insieme a Radu e Pedro, c’era anche il diesse Tare. Ha partecipato alle prove e il caso si è ridimensionato, un’altra assenza avrebbe ingigantito certi sospetti. Spesso, quando il Mago si ferma, si è portati a pensar male, a ipotizzare afflizioni non fisiche. Sarri lo gestisce come può, sa che ciclicamente deve fare i conti con la sua impulsività. A volte fa finta di non sapere, altre di non vedere. Ma capita anche che si inquieti e che prenda decisioni disciplinari.

I fatti Grandi ascese, grandi discese. E’ la storia di Luis Alberto. Adesso è in ballo per giocare domani contro il Midtjylland e ancora di più domenica contro la Salernitana. Vero è che nelle ultime due settimane ha giocato solo una volta dall’inizio. Era finito in panchina il 10 ottobre a Firenze, era entrato al 17’ del secondo tempo. Era stato rilanciato titolare contro lo Sturm Graz nel ritorno dell’Olimpico (13 ottobre), Sarri l’aveva sostituito dopo 58’. L’aveva rimesso in panchina contro l’Udinese e lanciato in campo al 20’ del secondo tempo. Contro l’Atalanta è rimasto seduto per tutta la partita.