Lazio, senti Caicedo: “Tornerei di corsa. Un vice Immobile serve"

ROMA - “Se seguo la Lazio? Sì, la seguo! Mi piace, già dall’anno scorso si vedeva che stava giocando bene. Ha finito bene la stagione e l’ha ricominciata alla grande. Ora sono a casa, a Valencia. Sto bene grazie a Dio. Adesso il campionato in Arabia si è fermato, la Nazionale ha chiesto un mese d’anticipo per preparare la squadra per il Mondiale”. Felipe Caicedo si racconta ai microfoni di Radiosei. Il passato a Roma è impossibile da dimenticare: “I tifosi mi vorrebbero vice-Immobile? Mi fa piacere. Lo so, i tifosi mi scrivono quasi ogni giorno sui social. Purtroppo Immobile si è fatto male, ho visto la partita in cui s’è fatto male. Non sarebbe male che lui ogni tanto potesse riposare. No, ultimamente non l’ho sentito. La stima c’è, sua moglie parla ogni giorno con la mia. Il legame c’è. La Lazio ha ogni reparto completo, un attaccante per far riposare ogni tanto Ciro non sarebbe male. Con Lotito non ci siamo sentiti. So che lui mi vuole un gran bene, e lo stesso io. Se mi dovessero chiedere di tornare lo farei di corsa. È casa mia. Fino alla fine della mia carriera, aspetterò. La mia speranza è quella".