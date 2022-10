La Lazio in Argentina per studiare il ritiro: Sarri dice no

ROMA - La Lazio in Argentina per programmare il ritiro invernale. La soluzione stuzzica la società, meno l’allenatore Maurizio Sarri. Come riporta Yahoo Deportes, il team manager Stefan Derkum e la collaboratrice di Lotito, Anna Maria Nastri, sono volati oltreoceano per studiare questa possibilità. Visite negli stadi di Argentinos Juniors, Boca, River e San Lorenzo. Tappa anche alla casa di Diego Armando Maradona. L’idea sarebbe quella di giocare un torneo amichevole chiamato Coppa dell’Amicizia in onore di Papa Francesco.