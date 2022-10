Lazio, Sarri inizia a preparare la sfida alla Salernitana: torna Lazzari

ROMA - Dopo il successo con il Midtjylland, che ha permesso ai biancocelesti di portarsi in testa al girone di Europa League (insieme allo Sturm Graz) , la Lazio inizia a preparare la gara contro la Salernitana , valevole per la dodicesima giornata di campionato. Oggi i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per svolgere un lavoro di scarico. Domani le prime (ed uniche) prove tattiche a disposizione di Maurizio Sarri per preparare la sfida contro i granata di Nicola.

Torna Lazzari, Luis Alberto spera

Il tecnico biancoceleste ritrova Lazzari, uscito malconcio a Bergamo e costretto a saltare la gara di Europa League per squalifica. In difesa rischia di rimanere nuovamente ai box Patric, fermato da un'infiammazione al collaterale. Lo spagnolo è rimasto a riposo insieme al connazionale Gila. Probabile conferma per la coppia formata da Casale-Romagnoli, schierati titolari nelle ultime due uscite in campionato. A centrocampo spera in una chance Luis Alberto, rimasto fuori sia con l'Atalanta che in Europa League.