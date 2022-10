Immobile diventa Joker per Halloween: la foto con Jessica è virale

ROMA - Ciro Immobile le cose le fa bene o non le fa per niente. La professionalità prima di tutto. E allora, vestito da Joker per una festa di Halloween, entra nei panni del personaggio pazzo di Batman con un’espressione cinematografica. Ha scatenato tante risate la foto postata insieme a Jessica, travestita da Harley Quinn, proprio per il non sorriso dell’attaccante della Lazio. Tanto che il compagno Mattia Zaccagni ha commentato: “Ti vedo bene Ciro!”. E qualche tifoso scrive con ironia: “Immobile sfruttato, non mi sembra così entusiasta della foto!”. In realtà fa tutto parte della scena. Un Joker così ‘vero’, in effetti, si vede poco in giro. L'attaccante prosegue il suo recupero dall'infortunio. Il protocollo va avanti e nel frattempo si diverte in famiglia aspettando la notte di Halloween.