Patric e lo scivolone social, la divertente gaffe sul Napoli diventa virale

ROMA - Un post di Patric con un hashtag sbagliato ha scatenato i social nella giornata di ieri. Lo spagnolo, non al meglio per qualche problema fisico, ha voluto rassicurare l’ambiente postando una foto su Instagram: “Solo piccoli problemi, torno subito”, la didascalia che accompagna la foto. Ma agli occhi più attenti non è sfuggito l’hashtag usato: forzanapolisempre. Un piccolo scivolone social subito sistemato con un più attinente ‘forzalaziosempre’. Patric rimane comunque in dubbio per la partita con la Salernitana. Convive da inizio stagione con diverse problematiche fisiche: prima una tendinite, adesso un'infiammazione al collaterale del ginocchio. Sente dolore quando calcia e nei cambi di direzione. I tifosi lo aspettano in campo, lui non vede l'ora di tornare. Ma serve l'ok dei medici.