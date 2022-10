Lazio, Cataldi: “Sarri e il calcio sono cambiati. Quel Napoli…”

ROMA - Danilo Cataldi l’equilibratore della Lazio di Sarri. Il centrocampista è cresciuto tanto con il tecnico toscano, ora è un elemento fondamentale per una squadra ordinata, veloce, letale. La forza dei biancocelesti è soprattutto a metà campo. E l’ex Primavera, nel match program di presentazione della sfida con la Salernitana, ha parlato del momento e non solo: "È una squadra in fiducia, che ha mantenuto lo stesso allenatore inserendo giocatori importanti. Per questo mi aspetto una partita molto complicata. Come collettivo danno il meglio di loro, è una squadra difficile da affrontare anche sui cross e sulle seconde palle. Hanno due bravi esterni come Candreva e Mazzocchi che fanno la differenza, sarà difficile batterli. I concetti di Sarri? Il tecnico e lo staff mi aiutano ogni giorno a migliorare, c’è un confronto continuo sulle situazioni che capitano in ogni partita, che diventa quindi un’opportunità per crescere. Stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo ancora fare meglio".