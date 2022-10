ROMA - Ammonizione pesantissima in casa Lazio: al 73' della sfida contro la Salernitana l'arbitro Manganiello ha punito con un cartellino giallo Milinkovic-Savic, per un pestone ai danni di Bronn. Il Sergente era diffidato e salterà dunque la sfida del prossimo turno, ovvero il derby contro la Roma di Mourinho. Tante proteste da parte dei giocatori biancocelesti, che non hanno però cambiato la decisione del direttore di gara. Ammonito anche Marusic per proteste sull'ammonizione a Milinkovic.