Lazio, Zaccagni da leader: il post che carica squadra e tifosi

ROMA - Mattia Zaccagni l’uomo del momento. Mai aveva iniziato così bene la stagione e dopo 12 partite in Serie A ha già superato i gol fatti nella passata annata: 5 contro 4. Da registrare anche 3 assist (l’anno scorso furono 6). Salta l’uomo con facilità, ha velocità, qualità e segna a ripetizione. La rete contro la Salernitana non è bastata per vincere, ma ora carica squadra e tifosi con un post su Instagram: “Spiace perdere così. Ma guardiamo avanti: pronti a ripartire. Subito. Abbiamo tutto per riprendere a correre”. La settimana è dura, difficile, ma pure stimolante. Con il Feyenoord c’è in palio il passaggio del turno in Europa League, con la Roma il primato cittadino e tre punti pesantissimi. Zaccagni è carico, vuole tutto.