La Lazio si ricarica subito con l’amore dei suoi tifosi

ROMA - Esplosioni di rabbia, manifestazioni d’amore. L’ Olimpico , stordito dal giallo a Milinkovic e dall’1-3 della Salernitana , ha reagito con forza e onore. Vessazioni e oppressioni non fanno che rafforzare l’impeto dei laziali. Domenica sera un solo grido s’è alzato da tutti i settori dello stadio: ripartiamo uniti. S’è udito dagli spalti, ha avvolto la squadra. Dopo le indignazioni e le furibonde proteste contro l’arbitro Manganiello, a fine partita s’è pensato solo ad accogliere amorevolmente la Lazio sotto la Curva Nord . L’applauso consolatorio non è stato un applauso di circostanza, ha avuto subito l’effetto speciale, irresistibile, di ricaricare giocatori e ambiente in vista della trasferta di Rotterdam e del derby di domenica. I laziali, idealmente, si sono uniti all’urlo di Sarri : «Si deve avere la forza di andare contro tutti e tutto». Mau , con la tempra del Comandante-condottiero, aveva ringraziato i tifosi e aveva ordinato ai suoi di meritarsi nuovamente lo spettacolo offerto dai 40.000: «Mi dispiace sia venuta fuori una partita così per i tifosi, tenere l’Olimpico così pieno è uno spettacolo, ma dobbiamo meritarcelo». E’ un Olimpico bellissimo , innamoratissimo, musicale, inebriante. Il tifo rimbomba come da tempo non succedeva, provoca brividi emotivi, suggestioni struggenti.

Roma, la risposta di Mourinho alla polemica di Sarri sul derby

I dati

La percezione visiva e uditiva della voglia di riscossa, contro tutto e tutti dei laziali, si riverbera sui numeri delle prevendite. A Rotterdam, nonostante la trasferta non troppo comoda, saranno presenti 620 tifosi. E i biglietti per il derby sono sold out, le presenze biancocelesti saranno 16.500. La Nord regalerà il colpo d’occhio, da due settimane all’Olimpico è partita la raccolta fondi per finanziare la coreografia (come sempre resta top secret). La squadra si ritroverà oggi a Formello, dovrà smaltire la rabbia e trasformarla in carica positiva. I segnali social vanno in questo senso. Su Instagram ieri sono stati postati messaggi di carica, di voglia di rivincita: «Spiace perdere così. Ma guardiamo avanti, pronti a ripartire. Subito. Abbiamo tutto per riprendere a correre», è la firma di Zaccagni, cinque gol in campionato, trascinatore. Zac ha tutta l’aria di essere l’attaccante in più di questa stagione. Si è fatto sentire anche Casale, in ascesa nelle gerarchie della difesa: «Una brutta serata e fa male. Ma davanti c’è una settimana speciale per rialzare la testa». Vecino, con la sua garra, da leader esperto, ha scelto una frase-motto per rivitalizzare la Lazio: «Ci si rialza sempre. Forza Lazio». Il post dell’uruguaiano è stato corredato da una sua foto, lo ritraeva faccia a terra sul campo dell’Olimpico. Il post di Vecino è stato tempestato di like, anche da parte dei compagni. Si sono espressi Milinkovic, Lazzari, Maximiano, Patric, Casale, Zaccagni e Gila. A sorpresa il like l’ha messo anche Antonio Candreva, ex impietoso domenica sera, al di là del passato biancoceleste è stato compagno di squadra di Vecino all’Inter. Il suo gesto è lodevole, forse nasconde nostalgia.