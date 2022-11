Lazio, Sarri e il rapporto con il derby: dall’emozione sotto la Nord al bilancio contro Mourinho

ROMA - Maurizio Sarri e la vigilia del derby Capitale. Sarà la sua terza stracittadina da quando siede sulla panchina della Lazio. I due precedenti: 26 settembre 2021 (vittoria per 3-2) e 20 marzo 2022 (sconfitta per 3-0). Bilancio in equilibrio per un tecnico che non si è mai scomposto più di tanto al pensiero di una delle partite più sentite al mondo. “Mi intriga tantissimo, poter dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe qualcosa di grandioso. Quello che sbagliano i giornalisti però è che la pressione mediatica spesso non è la stessa interna di una persona. Io la partita in cui ho sentito più pressione è stata un Sangiovannese-Montevarchi in Serie C, una rivalità centenaria anche con qualche morto nel dopoguerra, da come mi hanno detto”. Queste le sue parole nella conferenza della vigilia del suo primissimo derby. Eppure quella vittoria al suo primo derby, con la festa sotto la Curva Nord insieme all'aquila Olympia, rappresenta una delle più belle immagini di lazialità. Momento impossibile da dimenticare.