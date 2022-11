Giordano: “Lazio in un momento negativo. Ecco come sarà il derby…”

ROMA - “Ci dobbiamo aggrappare alla storia di questa gara che dice che non conta come ci arrivi. Ma temo che posa pesare molto il momento negativo che si sta vivendo, da questo punto di vista devi sperare che venga fuori la prestazione perfetta. Sinceramente preferirei approcciare al derby con i presupposti della Roma”. Bruno Giordano, a Radiosei, ha commentato così il match tra Roma e Lazio di domenica. Un derby tutto da vivere, con l’ex bomber biancoceleste che sa giù su chi puntare: “Luis Alberto? Credo che ci sia qualche problema con il tecnico, mi auguro che in questi due giorni il ragazzo dimostri di volerla davvero questa partita. Temo che non giocherà dall’inizio, ma lo spero".