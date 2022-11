Lazio, gioia Felipe Anderson: "Il gol? Ecco cosa mi ha detto Immobile"

ROMA - Felipe Anderson decisivo nel derby. Il suo gol vale la vittoria e tre punti fondamentali. Festa grande per lui che si sta impegnando tanto nel ruolo di vice Immobile. E i numeri lo premiano. Nel post partita, il brasiliano ai microfoni di Dazn ha detto la sua sulla stracittadina: "Questo è un derby da ricordare, sono senza voce. Vale la pena tenere questa maglia, queste sono partite storiche. Immobile è stato sempre con noi pure in ritiro, sono piccole cose che ci aiutano. Lui è un leader e io sto giocando nel suo ruolo dove lui è un maestro. Mi ha dato tanti consigli che rimangono segreti, ci sta caricando tanti. Spero torni presto. Questa partita, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto vedere quanto siamo capaci a lottare. Questo è un gruppo che vuole arrivare in alto. Siamo carichi per proseguire".