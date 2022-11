Lazio, Immobile in clinica: aspetta il via libera per tornare

ROMA - Ciro Immobile alla Paideia International Hospital, ultimi esami per avere l’ok dei medici e tornare in campo. La lesione muscolare è guarita, ma ieri, nel derby, nessuno ha voluto correre rischi. Ciro era in panchina, formalmente a disposizione, ma senza la vera possibilità di giocare. Questo dimostra comunque gli enormi passi in avanti fatti nella tabella di marcia. Il recupero, diventato sempre più intenso con il passare dei giorni, viaggia a gonfie vele. Ora spera di giocare con il Monza, magari uno spezzone di partita per ritrovare un po’ di forma.