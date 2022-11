Derby, la rivincita social di Paolo Negro: ecco cosa ha scritto su Ibanez

Quasi ventidue anni fa, era dicembre del 2000, l'autogol di Paolo Negro in un derby regalò alla Roma un bel pezzo di scudetto e alla Lazio, all'epoca campione d'Italia, una notte da dimenticare. Adesso l'ex difensore si toglie una piccola rivincinta, almeno via social: Negro ha infatti pubblicato una storia in cui si vede l'errore di Ibanez, che ha portato al gol di Felipe Anderson, con la scritta "La spazza Ibanez". Proprio la frase con cui, per anni, i romanisti lo hanno preso in giro facendolo diventare un loro idolo.