Lazio, supplemento d’indagine sui cori dei tifosi nel derby

ROMA - Supplemento d’indagine disposto dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione ai cori dei tifosi della Lazio durante il derby di domenica scorsa. “Cori beceri, oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa" rivolti dai sostenitori della Lazio "alla tifoseria avversaria" in occasione del derby con la Roma di domenica scorsa. Il supplemento d'indagine da parte della Procura Federale è "volto a confermare che tali cori sono stati percepiti nell'intero impianto" dello stadio Olimpico, "precisando ulteriormente il numero degli occupanti dei settori nei vari momenti descritti", ovvero all'inizio dell'incontro ed anche durante, "acquisendo, se del caso, elementi anche dai responsabili dell'Ordine pubblico". Disposto inoltre di "acquisire e segnalare le iniziative assunte" dalla Lazio "nei confronti della tifoseria per prevenire, dissociarsi, individuare i responsabili e non da ultimo impedire il ripetersi di simili cori incresciosi". La Lazio, attraverso un comunicato, ha subito dichiarato che “certi comportamenti non ci appartengono” condannando di fatto quanto accaduto.