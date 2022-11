L’imperativo di Sarri per la Lazio: guai fermarsi al derby

ROMA - Come se non fosse successo niente. L'onda dell'entusiasmo, dopo un derby vinto, può diventare uno tsunami. Sarri chiede alla Lazio di resettare la testa, di piegare il Monza senza farsi travolgere dall'euforia. Lo pretende. Il successo di domenica, in termini di punti, non può essere sprecato nella giornata successiva. Delusioni contro Salernitana e Feyenoord, esaltazione dopo la sfida con la Roma: l'umore ha viaggiato sulle montagne russe. Mancano due partite alla sosta per il Mondiale, la convinzione ritrovata va sfruttata e non cestinata per un atteggiamento sbagliato. A Formello, da lunedì in poi, si è lavorato più sulla mente dei calciatori che sui muscoli. Un giorno di riposo, poi la ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio: una sgambata soft con in campo i giocatori entrati nella ripresa. Tutti gli altri (i titolari) in palestra per lo scarico. Gruppo diviso in due, ma unito sotto lo stesso concetto: guai a portarsi dietro la sbornia del derby, sarebbe un errore imperdonabile.

Atteggiamento Oggi Sarri non parlerà in conferenza stampa (l'ha fatto 3 volte su 14 prima delle gare di campionato), la rifinitura è stata fissata alle 15, scatteranno le prove tattiche. Ma il tecnico biancoceleste ha già cominciato a puntare l'attenzione sul fattore psicologico: bisogna dimenticare il derby e la conseguente festa, è il punto principale toccato in settimana, cruciale per chiudere al meglio il secondo tour de force stagionale. Il Monza e poi la Juventus, 180 minuti per arrivare alla pausa con una classifica soddisfacente e sul treno Champions. «Non accontentiamoci», il senso del discorso del tecnico ai calciatori. Quasi una ramanzina, va evitato il rischio di un calo mentale: l'opinione generale, in caso di passo falso domani, sarebbe quella di una Lazio frenata dall'ebbrezza per il derby. Commenti da evitare con una prestazione d’impatto.