Lazio, Romero superstar: "Un gol speciale per i miei 18 anni. Sarri va seguito"

ROMA - Un gol impossibile da dimenticare. Luka Romero va in gol per la prima volta con la maglia della Lazio, lo fa contro il Monza regalando tre punti importantissimi per volare al secondo posto. L'argentino, che il 18 novembre compirà 18 anni, ai microfoni di Sky Sport ha commentato felice: "Prima di tutto è un’emozione enorme segnare all’Olimpico con i tifosi. Sono molto felice per i tre punti. L’abbraccio a Luis Alberto? Tutta la squadra sempre mi dà consigli, sono felice per questo, mi coccolano molto. Io sto bene e Luis è un amico speciale, così come Pedro. Per me e la squadra Sarri è importante, dobbiamo seguirlo e vincere la prossima. Il regalo per i 18 anni? Questo di stasera è il miglior regalo, mando un saluto a mia madre e a mio fratello che sono a Maiorca".