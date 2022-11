Lazio, Romero e il giorno indimenticabile: il post sui social

ROMA - Il primo gol non si scorda mai. Soprattutto se è quello decisivo per far vincere la tua squadra e portarla al secondo posto in classifica. Luka Romero vive un momento speciale. A 17 anni, coccolato da tutti, entra e fa vincere la Lazio. L’abbraccio con i compagni, con la panchina e i tifosi scatenati sono tutte prove di quanto questo ragazzino sia entrato nel cuore di tutti. E lui, dopo la notte speciale dell’Olimpico, su Instagram ha scritto: “Questo giorno non lo dimenticherò mai, primo gol con questa maglia. Grazie mille a tutti! Forza Lazio". Sul tavolo c’è il rinnovo, la società vuole blindarlo ora più che mai. Appena compiuti 18 anni potrà firmare un contratto più lungo. É al settimo cielo, così come i tifosi. Lukito infiamma i social e non solo: tutti pazzi per lui, il futuro della Lazio.