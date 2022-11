Lazio, punto infermeria: le condizioni di Lazzari in vista della Juve

ROMA - Stop per Manuel Lazzari, ha praticamente chiuso il 2022 in anticipo. Solito problema al polpaccio, si è fermato durante il match con il Monza, le sue condizioni saranno da valutare. Il dottor Fabio Rodia, a Lazio Style Channel, ha fatto il punto della situazione: “Lazzari ha accusato un fastidio al polpaccio destro si è fermato subito. Valuteremo nei prossimi giorni. Non siamo per niente ottimisti riguardo la partita di domenica. Il tempo è ristretto”. Niente Juve, arrivederci al 2023.