Lazio, Luis Alberto a Romero: il messaggio Instagram pieno d'affetto

ROMA - Luka Romero ha festeggiato il suo primo gol con la maglia della Lazio insieme a compagni e tifosi. Poi dopo l'urlo pieno di gioia è andato di corsa verso la panchina per abbracciare Luis Alberto. Il rapporto con il Mago, così come quello con Pedro, è speciale. Lukito è coccolato da tutti, soprattutto dagli spagnoli. E Luis, su Instagram, gli ha dedicato un messaggio pieno d'affetto: "È solo l'inizio, nano! Felice per quello che verrà". Il futuro è tutto per Romero: con la benedizione del Mago vuole prendersi la scena. Sarri, dopo il Monza, non ha voluto parlare tanto dell'argentino: "Meglio che prosegua a fari spenti". Ma tutta la Lazio è felice per il gioiello che sta scalando posizioni. Ora c'è la Juve per chiudere alla grande il 2022. Luka è pronto anche per la sfida con i bianconeri.